Rust: nuovi contenuti in arrivo nel 2022

Rust sarà arricchito da nuovi contenuti nel 2022. A suggerirlo è stata la software house Facepunch Studios, che ha voluto rassicurare i fan sul supporto dato al gioco durante l'anno appena entrato.

Del resto era inevitabile che fosse così, visto il successo ottenuto nel 2021, tra port su console, rivisitazione completa della mappa di gioco, affermazione nel mondo dei live stream, aggiunta di un negozio permanente e tanto altro ancora.

La base utenti è ancora molto alta, quindi in qualche modo va accontentata. Facepunch Studios ha quindi anticipato che presto sarà lanciato il monumento artico, aggiungendo che sarà accompagnato da nuove armi, nuovi eventi, nuovi veicoli, nuovi animali e molto altro ancora.

Inoltre ha scritto: "Cosa vi potete aspettare da noi nel 2022? More of the same! Ci saranno degli aggiornamenti mensili rilasciati ogni primo giovedì del mese, oltre a degli hotfix occasionali ed eventi per le feste. A febbraio introdurremo diversi cambiamenti che miglioreranno la vita degli utenti. Siamo entusiasti di scoprire quali obiettivi possiamo raggiungere nel 2022 e vogliamo ringraziare tutti i giocatori uno a uno per continuare ad amare il nostro lavoro."

Per adesso bisogna accontentarsi di questa nota generica, che comunque promette bene. Nel frattempo che state aspettando, ricordate che Rust è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Volendo è giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e le Xbox Series. Non sappiamo se le console di ultima generazione riceveranno mai una versione nativa.