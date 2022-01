Zelda: Breath of the Wild è il gioco migliore di sempre nella nuova classifica di IGN

La classifica dei giochi migliori di sempre, stilata da IGN già alcuni anni fa, è stata recentemente modificata e aggiornata, soprattutto per inserire The Legend of Zelda: Breath of the Wild al primo posto, cambiando dunque la posizione più in vista.

Sebbene si possa tranquillamente discutere se un'iniziativa del genere abbia senso o meno, visto che definire una classifica dei giochi migliori di sempre dovrebbe prendere in esame una quantità di fattori enorme e prodotti diversi usciti in epoche e contesti completamente differenti, dunque il risultato non può che essere discutibile, tuttavia la modifica effettuata riflette effettivamente un sentimento diffuso tra utenti e critica, dunque risulta interessante. Vediamo dunque la classifica dei giochi migliori di sempre secondo IGN, dopo la recente modifica, per quanto riguarda le prime 30 posizioni: