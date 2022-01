Resident Evil 2 e 3: i remake in realtà virtuale grazie a ottime mod con supporto VR

Resident Evil 2 e 3, ovvero gli ottimi remake da parte di Capcom usciti in questi ultimi anni, possono ora essere giocati in realtà virtuale attraverso delle ottime mod per PC che emergono come risultati di un grande lavoro da parte della community di modder.

In particolare, parliamo in questo caso di soprattutto del lavoro svolto da Praydog, che ha lavorato in gran parte a queste soluzioni software che consentono di giocare a entrambi i titoli in questione utilizzando un visore a realtà virtuale compatibile su PC.

Le mod in questione effettuano delle modifiche importanti ai giochi, modellandoli al meglio per poter essere giocati con supporto VR.

L'inquadratura si sposta dalla terza alla prima persona, in modo da essere perfettamente compatibile con l'utilizzo del visore, introducendo anche la visione degli arti in soggettiva, dunque le mani che sorreggono le armi o la torcia, modificando anche la prospettiva originale dei giochi, come si può vedere nei video rilasciati sulle mod.

Viene inoltre introdotto il supporto pieno per i motion controller legati ai visori, cosa che amplifica ulteriormente la sensazione di immedesimazione nel gioco.

Trovate file e informazioni a questo indirizzo da parte di Praydog, tenendo comunque conto dei rischi insiti nell'utilizzo delle mod per quanto riguarda l'integrità del software, anche se la cosa dovrebbe essere piuttosto sicura.

Da parte del medesimo autore ci sono anche mod VR per Resident Evil 7 e Resident Evil Village in sviluppo, ma ci vorrà ancora un po' di tempo prima di vederle in azione in maniera più completa, ha riferito il modder.