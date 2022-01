3D Realms, teaser di un annuncio "eccezionale" a febbraio 2022: è Ripout?

3D Realms, publisher specializzato da anni in FPS e che recentemente è stato responsabile di titoli molto apprezzati, ha pubblicato in questi giorni un teaser per un annuncio definito "eccezionale" per febbraio 2022, che potrebbe riguarda Ripout, gioco già annunciato e in arrivo nel corso del nuovo anno.

Ripout è, ovviamente, uno sparatutto in prima persona da parte di Pet Project Games, che potrebbe essere pubblicato da 3D Realms, a giudicare dal tweet riportato qui sotto. In questo vediamo infatti un frammento di un gioco non meglio identificato che dovrebbe essere poi annunciato a febbraio 2022 e l'idea è che si tratti proprio di Ripout, che potrebbe dunque passare sotto l'etichetta specializzata in questione.



Il gioco, che ha già la sua pagina ufficiale su Steam, ha attirato l'attenzione degli appassionati del genere, anche grazie alla sua particolare caratterizzazione fantascientifica: Ripout si presenta come una sorta di misto sci-fi e horror, che richiama alquanto le atmosfere del vecchio Prey, quello originale del 2006 su PC e Xbox 360 che si differenziava notevolmente dal reboot sviluppato da Arkane.

Effettivamente, proprio il vecchio Prey venne pubblicato da 3D Realms, mentre quello che doveva essere Prey 2 sviluppato da Human Head Studio, venne poi cancellato con i diritti della serie che passarono successivamente in mano a Bethesda. Ripout potrebbe dunque essere una sorta di seguito spirituale di Prey, che ritroverebbe spazio in maniera appropriata all'interno dell'etichetta originale.

In ogni caso, non è ancora sicuro che si tratti di tale gioco, ma non resta che attendere febbraio 2022 per scoprire questo interessante "annuncio" in arrivo.