Stardew Valley potrebbe ricevere altri aggiornamenti, forse un update 1.6

Stardew Valley potrebbe non aver concluso il suo processo di evoluzione, visto che gli sviluppatori e in particolare l'autore Eric 'ConcernedApe' Barone ha fatto capire come ci sia spazio per altri miglioramenti possibili al gioco, forse con un update 1.6 in arrivo.

Nonostante sia già impegnato su Haunted Chocolatier, il suo nuovo progetto già annunciato nei mesi scorsi, Barone ha anche fatto capire che i lavori su Stardew Valley potrebbero non essere finiti. "C'è sempre spazio per altri miglioramenti", ha riferito lo sviluppatore indie, facendo capire come possano esserci in programma altri update.

D'altra parte, abbiamo visto che Stardew Valley ha venduto una quantità impressionante di copie, dunque è giusto e comprensibile che l'autore continui a prendersene cura, come d'altra parte ha fatto per vari anni dalla sua uscita originale in poi.

In effetti, quando sono state rilasciate le patch 1.5.5 e 1.5.6, Barone aveva fatto capire che l'intenzione era di aggiungere anche nuovi contenuti in arrivo per il gioco, ma l'update 1.5.6 riporta soltanto alcuni aggiustamenti tecnici e un supporto esteso per le mod, dunque è possibile che ci siano ancora nuovi contenuti in programma da aggiungere a Stardew Valley, che potrebbe così ottenere un update 1.6.

"Non voglio fare promesse su nuovi aggiornamenti ma non voglio nemmeno dire che sia tutto finito", ha detto ConcernedApe sulla possibilità di vedere novità riguardanti Stardew Valley. "Penso che il gioco si trovi in un'ottima condizione così com'è, dunque non credo sia necessario aggiungere altro, ma d'altra parte c'è sempre spazio per ulteriori miglioramenti".