Stardew Valley ha venduto una quantità impressionante di copie

ConcernedApe, lo sviluppatore di Stardew Valley, ha aggiornato la pagina ufficiale del gioco con il materiale della stampa, svelando delle vendite impressionanti: si parla di 15 milioni di copie in tutto il mondo. Non male, per usare un eufemismo, considerando che si tratta di un piccolo titolo indipendente sviluppato da una sola persona e palesemente ispirato a un'altra serie, quella Harvest Moon.

Stardew Valley è disponibile per moltissime piattaforme. Inizialmente fu lanciato su PC, ma poi è stato convertito per Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PS Vita, sistemi iOS e sistemi Android. Volendo è giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X.

Purtroppo ConcernedApe non ha fornito i dati di vendita divisi per piattaforma, che sarebbero interessanti. Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione di Stardew Valley.