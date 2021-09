Marvel's Midnight Suns: il primo video di gameplay mostra Hunter e Wolverine contro Sabretooth

Firaxis ha infine mostrato in video il gameplay di Marvel's Midnight Suns, uno strano ibrido tra uno strategico e un gioco di carte, condito dai super eroi Marvel. Nel filmato possiamo vedere Hunter e Wolverine che combattono contro Sabretooth, ma ci sono anche delle sequenze esplorative, in cui si può andare in giro a parlare con gli altri personaggi e a compiere diverse azioni.

Insomma, Marvel's Midnight Suns sembra avere una natura narrativa molto forte, nonostante il genere, e potrà sicuramente appassionare i fan Marvel, nonché chi ama i giochi di carte.

Se volete più informazioni, leggete la nostra anteprima di Midnight Suns, in cui Christian Colli ha scritto:

Dobbiamo ammettere che non ci aspettavamo la deriva "card game", ma il nuovo trailer di Marvel's Midnight Suns ci ha ulteriormente convinto circa la bontà del titolo firmato Firaxis. Il sistema di combattimento strategico promette varietà e creatività, mentre la componente più marcatamente GDR pesca a piene mani nell'immaginario Marvel per la gioia dei fan che non perdono un albo a fumetti o un film e che probabilmente farebbero bene a tenere d'occhio questa uscita.