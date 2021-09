PlayStation Showcase: spunta il potenziale programma dell'evento, ma è falso

Il presunto programma del PlayStation Showcase è stato dichiarato falso dalla fonte stessa, che ha dichiarato di averlo postato solo per scherzare.

Notizia originale:

Spuntato online il potenziale programma del PlayStation Showcase, che se fosse confermato sarebbe davvero clamoroso. Moltissimi gli annunci importanti e i trailer di giochi attesissimi. Inoltre, finalmente sarebbe svelato Abandoned.

Il programma dell'evento PlayStation?

A riportare il programma è stato il Modern Vintage Gamer, sviluppatore per Night Dive Studio e Limited Run Games, nonché youtuber e appassionati di retro gaming. Si tratta di una persona considerata affidabile, che di solito non si mette a girare informazioni fasulle.

Stando a quanto si può leggere nella foto fatta allo schermo di un computer, il PlayStation Showcase dovrebbe iniziare con un video di apertura e con un intervento del presidente Jim Ryan. Quindi sempre Ryan dovrebbe presentare un gioco insieme a Teruyuki Toriyama, producer di titoli quali Demon's Souls, Bloodborne e Soul Sacrifice. Subito dopo dovrebbe essere mostrato un nuovo trailer di gameplay di Horizon Forbidden West, quindi dovrebbe essere la volta di Yoshinori Kitase di Square Enix di presentare un nuovo titolo (Final Fantasy VII Remake parte 2 o Final Fantasy 16?). Si dovrebbe proseguire con un trailer di Gran Turismo 7, quindi con un video dedicato ai nuovi colori del DualSense.

A metà show dovrebbe esserci un'altra bomba: Hasan Kahraman dovrebbe apparire insieme a Takuya Kozuki di Konami per svelare la vera natura di Abandoned (nuovo Silent Hill? Nuovo Metal Gear?). Il gioco dovrebbe avere addirittura due segmenti durante la serata, con tanto di intervista allo sviluppatore.

Dopo Abandoned dovrebbe essere la volta di Blue Point e dei PlayStation Studioso, quindi di un aggiornamento sul PlayStation Plus. In chiusura dovrebbero esserci il trailer di presentazione di God of War: Ragnarok e Jim Ryan, con dei dettagli relativi ad altre novità di PS5.

Naturalmente non c'è niente di confermato e l'invito è sempre lo stesso: prendete il tutto con le dovute cautele. Comunque sia, se questo fosse davvero il programma della serata, sarebbe davvero un bel momento per i possessori di PS5.