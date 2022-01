PlayStation Plus: uno dei giochi gratis di febbraio 2022 è stato svelato da un leak?

Tra pochi giorni gli abbonati a PlayStation Plus potranno scaricare i giochi gratis di gennaio, ma nel frattempo un leak potrebbe aver svelato con largo anticipo uno di quelli in arrivo a febbraio 2022. Il titolo in questione potrebbe essere Nour: Play With Your Food, un'opera sperimentale che mescola arte culinaria e musica.

La soffiata arriva come al solito dal PlayStation Database, che nei giorni scorsi potrebbe aver svelato anche le date di uscita di God of War: Ragnarok e Sonic Frontiers, che fissa al 1° febbraio 2022 il giorno di lancio del gioco. Si tratta del primo martedì del mese, ovvero il giorno in cui solitamente arrivano i nuovi titoli gratuiti per gli abbonati al PlayStation Plus e dunque Nour: Play With Your Food potrebbe essere uno di essi.

Ovviamente prendente questa indiscrezione con i guanti e le pinze: non è escluso che la data riportata da PlayStation Database sia un semplice "segnaposto" e anche qualora venisse confermata non è detto che il titolo di Planet Inc. sia proprio uno di quelli che verrà regalato a febbraio con il PlayStation Plus.

Come potrete constatare dal filmato qui sotto, Nour: Play With Your Food è un gioco sperimentale che mescola arte culinaria e musica, che promette di sfruttare in modo interessante le caratteristiche del Dualsense di PS5.

Fondamentalmente si tratta di un'esperienza audiovisiva e sensoriale dove i giocatori potranno manipolare le pietanze mostrate a schermo, sfruttando varie combinazioni di tasti e il microfono del controller per "smuovere" i vari ingredienti (anche se probabilmente va bene anche il mic di un qualsiasi headset compatibile con PS5). Il tutto è caratterizzato da una colonna sonora dinamica e il pieno supporto al feedback aptico e i grilletti adattivi del Dualsense.

Di seguito la descrizione di Nour: Play With You Friends dal sito ufficiale di PlayStation:

"Nour: Play With Your Food è un gioco sperimentale di arte culinaria pensato per farti venire fame. Senza limitazioni legate a punteggi, tempo e realismo, Nour ti permette di giocare col cibo senza la scocciatura di dover ripulire."

"Esplora più di 20 ambientazioni, dal caos della classica tavola calda americana alla purezza zen del mettere una boba alla volta in un bicchiere di tè al latte. Prepara piatti deliziosi, scatta la foto perfetta e gioca con le tue creazioni come preferisci usando diverse combinazioni di tasti. Continua a sperimentare e potresti persino scoprire dei deliziosi segreti."

"In un mondo di sostitutivi alimentari e di cibi precotti, Nour: Play With Your Food è qui per ricordarci il divertimento che il cibo può offrire, con un'esperienza esplorativa spassosa e rilassante. Una colonna sonora dinamica premia la tua curiosità e soddisfa il sinesteta che c'è in te. Nour utilizza al massimo il controller DualSense di PlayStation 5 con grilletti adattivi e feedback aptico, affinché tu possa provare diverse consistenze e sensazioni mentre realizzi le tue delizie culinarie."