Il CES 2022 si concluderà con un giorno di anticipo a causa del Covid-19

La Consumer Technolgoy Association (CTA) ha annunciato che il CES 2022, uno degli eventi più importanti al mondo per l'elettronica di consumo, si concluderà con un giorno di anticipo, una decisione presa come "ulteriore misura di sicurezza aggiuntiva agli attuali protocolli sanitari messi in atto" contro il Covid-19.

La manifestazione dunque sarà aperta al pubblico solo da mercoledì 5 gennaio fino a venerdì 7 gennaio 2022. Nessun cambiamento invece per gli appuntamenti del 3 e 4 gennaio, che saranno dedicati ai keynote e le conferenze di vari produttori.

La decisione arriva dopo che varie compagnie, tra cui Amazon, Google, Intel, Lenovo e Meta hanno deciso di annullare la loro partecipazione allo show, proprio a causa del numero crescente di casi della nuova variante Omicron del Covid-19.

Uno scatto dal CES 2020

In molti nei mesi scorsi avevano criticato la scelta del CTA di proporre il CES 2022 come un evento dal vivo, piuttosto che in formato digitale come per la precedente edizione e tante altre manifestazioni simili, proprio per via dell'incerta evoluzione della pandemia negli USA.

Come riporta Engadget, il CEO di CTA, Gary Shapiro, ha difeso questa decisione, affermando:

"Come evento tecnologico più influente al mondo, il CES rimane saldo nella sua promessa di essere il luogo di ritrovo per mostrare i prodotti e discutere le idee che miglioreranno le nostre vite", ha detto Shapiro. "Stiamo riducendo lo spettacolo a tre giorni e abbiamo messo in atto misure sanitarie complete per la sicurezza di tutti i partecipanti... Correremo tutti dei rischi, ma senza rischi non c'è innovazione."