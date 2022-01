Sega: la serie Yakuza a quota 2,8 milioni di copie vendute su PC

Durante un recente meeting di Sega, la compagnia ha annunciato che la serie Yakuza ad oggi ha venduto circa 2,8 milioni di copie per PC in tutto il mondo.

La serie con protagonista Kazuma Kiryu e Ichiban Kasuga è diventata sicuramente più popolare negli ultimi anni da quando non è più un esclusiva per piattaforme PlayStation, con la maggior parte dei giochi della serie principale che sono arrivati nel tempo anche su Xbox One, Xbox Series X|S e PC, il che ha permesso a Sega di raggiungere un bacino di utenza superiore.

"A causa dell'espansione della bacino di utenti, poiché abbiamo iniziato a supportare la piattaforma PC con questa serie (Yakuza, ndr) dal terzo trimestre dell'anno fiscale 2019, abbiamo registrato forti risultati di vendita con vendite di circa 2,8 milioni di copie in tutto il mondo", ha dichiarato Sega.

Al momento, i giochi della serie disponibili su PC sono Yakuza 0, Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2, Yakuza 3, Yakuza 4, Yakuza 5, Yakuza 6 e Yakuza: Like a Dragon. 2,8 milioni di copie vendute su PC sono sicuramente un dato più che positivo, visto che, tra l'altro, molti dei titoli citati hanno più di qualche anno sulle spalle.

Nel frattempo Ryu Ga Gotoku, lo studio di Yakuza, è al lavoro su una nuova proprietà intellettuale. Al tempo stesso, sono stati confermati i lavori su un sequel di Like a Dragon dal nuovo director Masayoshi Yokoyama.