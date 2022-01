Cosa giocare sulla vostra nuova Xbox Series X|S: i giochi per sfruttare la console next-gen

Il 2021 è finito e, in qualche modo, ce l'avete fatta, avete comprato la vostra tanto desiderata Xbox Series X o la meno rara, ma comunque agognata Xbox Series S. Le due console di Microsoft propongono un'esperienza di gioco simile, con giusto qualche differenza prestazionale sulla piattaforma più "debole", ovvero Series S. In ogni caso, entrambe le macchine da gioco ci permettono di goderci la next-gen.

Se non vi aspettavate questo primo suggerimento, significa che siete lontani dal mondo del gaming da molto tempo. Xbox Game Pass è attualmente il grande simbolo della divisione videoludica di Microsoft e i motivi sono fin troppo palesi. Al modico prezzo di 9,99€ al mese, avete accesso a una enorme lista di giochi che possono essere scaricati ed eseguiti in qualsiasi momento su console. In questo catalogo sono inclusi tutti i giochi first-party di Microsoft, come Halo, Gears, Forza Horizon, più una miriade di altri videogame di terze parti. In modo regolare vengono aggiunti (e rimossi) altri giochi.

Inoltre, se siete amanti dell'online e non potete fare a meno di Xbox Live Gold, potete sottoscrivervi a Xbox Game Pass Ultimate, che aggiunte proprio il servizio Gold, ma anche EA Play (sia console che PC) e l'accesso a PC Game Pass, utilizzabile su ogni computer da gaming in vostro possesso. Il prezzo di questa versione potenziata dell'abbonamento è 12,99€.

Xbox Game Pass non è ovviamente la scelta perfetta per ogni singolo videogiocatore. Se vi interessano perlopiù i free to play e i giochi annuali come il nuovo Call of Duty (che non è mai incluso nel servizio), allora il servizio di Microsoft non fa per voi. Tutti gli altri, però, avranno l'occasione di esplorare il mondo dei videogiochi come mai prima d'ora.

Il vero grande vantaggio di Game Pass non è solo il potenziale risparmio, ma la possibilità di "rischiare" e provare videogiochi che non avreste mai comprato, perché di qualità media o perché di un genere che non avete mai approcciato. Ora, invece, avete la possibilità di scoprire nuove passioni e nuove saghe. Non focalizzatevi solo sui pochi nomi noti, quindi, ma esplorate il catalogo e mettevi alla prova!