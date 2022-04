Ms. Marvel: trailer "Fantasy" della serie TV di Disney+ ci mostra la protagonista e i poteri

Marvel Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Ms. Marvel, nuova serie TV in arrivo su Disney+ l'8 giugno 2022. Il filmato si chiama Fantasy e ci permette di conoscere un po' di più la protagonista, Kamala Khan.

Kamala, nel trailer, dice: "Spendo troppo tempo in mondo di fantasia." La madre la critica, affermando che la versione immaginaria di Kamala non è la vera Kamala. La ragazza si domanda se è veramente così e afferma: "Non è la ragazza di colore di Jersey City che salva il mondo". Ovviamente sarà proprio quello che succederà, nel momento nel quale la ragazza ottiene i propri poteri, di cui possiamo vedere qualche dettaglio nel trailer di Ms. Marvel.

La descrizione ufficiale recita: "Ms. Marvel è una nuova serie che presenta Kamala Khan, una sedicenne pakistana-americana che cresce a Jersey City. Un'ottima studentessa, un'avida giocatrice e una vorace scrittrice di fan-fiction, ha un'affinità speciale per i supereroi, in particolare per Captain Marvel. Ma Kamala fatica ad trovare un proprio spazio a casa e a scuola, fino a quando non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. La vita è più facile con i superpoteri, giusto?"

Vi ricordiamo anche che in questo momento sta andando in onda un'altra serie di Disney+ e Marvel: Moon Knight, che ci racconta la storia di Marc Spector e della sua controparte eroica Moon Knight. Il quale però sta subendo review bombing su IMDb perché ha citato il genocidio degli armeni.