Genshin Impact: rerun di Kazuha, Yoimiya e Klee in arrivo, ma non con la versione 2.7, per un leaker

Genshin Impact ciclicamente ripropone dei banner passati. I personaggi dell'action JRPG di miHoYo sono tantissimi quindi tra un rerun e l'altro potrebbero passare molti mesi, quindi sono sempre attesi con grande impazienza e tra questi c'è quello di Kazuha di cui ormai si parla ormai da parecchie settimane. La buona notizia è che a quanto pare è effettivamente in dirittura d'arrivo, ma non così presto come sperano in molti. Stando al noto leaker Uncle Y, infatti i rerun dei banner di Kazuha, Klee e Yoimiya saranno disponibili nella versione 2.8 di Genshin Impact.

L'update 2.6 di Genshin Impact è disponibile da pochi giorni e come al solito avrà un ciclo vitale di sei settimane, con la versione 2.7, quella in cui debutteranno Yelan e Kuki Shinobu, prevista per circa metà maggio. Di conseguenza l'update 2.8 dovrebbe arrivare non prima della fine fine di giugno. Insomma, chi non vede l'ora di ottenere Kazuha, Klee o Yoimiya dovrà per forza di cose pazientare ancora un po'. In passato le soffiate lanciate da Uncle Y si sono rivelate azzeccate, dunque è una fonte alquanto affidabile.

Nel frattempo miHoYo ha annunciato un bonus di 100 Primogem per scusarsi delle recenti modifiche a Yae Miko, che verranno annullate con un update in arrivo questa settimana.