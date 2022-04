LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker: data e orario di sblocco per tutte le piattaforme

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker è in dirittura d'arrivo e tra poche ore sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Ecco data e orario di sblocco in Italia delle versioni digitali per tutte le piattaforme:

PS5 e PS4 : allo scoccare della mezzanotte tra lunedì 4 e martedì 5 aprile.

: allo scoccare della mezzanotte tra lunedì 4 e martedì 5 aprile. Xbox Series X|S e One : allo scoccare della mezzanotte tra lunedì 4 e martedì 5 aprile.

: allo scoccare della mezzanotte tra lunedì 4 e martedì 5 aprile. PC (Steam) : a partire dalle 17:00 italiane di martedì 5 aprile.

: a partire dalle 17:00 italiane di martedì 5 aprile. Nintendo Switch: non sono stati condivisi dettagli precisi in merito al momento, ma supponiamo che sarà disponibile allo scoccare della mezzanotte del 5 aprile come per le console Sony e Microsoft.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, un'immagine tratta dal gioco

Tenete presente che è disponibile il preload di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, il che significa che potete scaricare e installare già da ora il gioco di TT Games in modo da essere pronti per il lancio.

LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker promette di essere il più grande gioco LEGO basato sull'universo di Guerre Stellari mai realizzato, dato che contiene tutti e nove i film della saga cinematografica, compreso Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. I giocatori possono esplorare liberamente e nell'ordine che preferiscono le varie storie della serie e giocare nei panni di centinaia di personaggi storici. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere il nostro provato di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.