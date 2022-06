Card Shark, la recensione di un piccolo gioiello indie di Devolver Digital

Le carte, però, sono solo un tema, uno strumento per raccontare una storia, dandoci qualcosa da fare con il controller nel frattempo. Non anticipiamo però i tempi e andiamo con ordine, in questa nostra recensione di Card Shark .

Considerando quanto il mercato ha da offrire in questo senso, possiamo affermare che Card Shark propone un nuovo tipo di gioco di carte? No, perché Card Shark non è un gioco di carte (e nemmeno di squali, a dirla tutta). Sappiamo che potrebbe sembrare strano considerando il nome e che, tra un trailer e l'altro, tutto quello che si è visto è un insieme di partite a carte.

In questo scenario, Devolver Digital sta proponendo una nuova avventura, che non è certo passata inosservata agli appassionati di indie: Card Shark. Un gioco nel quale interpretiamo un baro che gioca d'azzardo a carte.

Muti e senza nome

Card Shark è visivamente magnifico

Facciamo un passo indietro e collochiamo Card Shark nel proprio periodo storico, che è parte fondamentale del fascino esercitato dal gioco.

Siamo nel diciottesimo secolo, nella Francia di Luigi XV. La rivoluzione francese non è ancora arrivata e il regno è gonfio di nobili ricchi e pronti a sperperare tutto al gioco d'azzardo. Noi siano un ragazzo senza nome e muto, un semplice sguattero in una locanda nella campagna francese.

Tutto cambia quando il Conte di Saint-Germain si siede a uno dei tavoli e ci coinvolge in una partita truccata. Da qui parte un'avventura che ci porta in giro per la Francia (e fuori), tra una partita a carte e la successiva. Lo scopo del Conte, che si pone come una sorta di guida per il nostro protagonista, non è però solo quello di racimolare soldi, ma di sfruttare i tavoli da gioco per carpire segreti legati a un intrigo della corte di Versailles.

Card Shark ci porterà in giro per la Francia e oltre

L'intera trama ruota attorno a questi eventi del passato che, come scopriremo presto, coinvolgono anche Luigi XV in persona. Si tratta di un intreccio semplice, che si svela pian piano nelle prime fasi e acquisisce velocità in quelle finali. Risulta sempre interessante, ma soprattutto mette in campo molteplici personaggi storici, risultando quindi ancora più piacevole per chi è appassionato di questo periodo. A partire dal Conte di Saint-Germain e arrivando anche a John Law e a Caliostro, ci sono molteplici nomi famosi che vengono rivisitati e inseriti per adattarsi alla trama di Card Shark.

A sostenere il tutto è però soprattutto il comparto artistico. La colonna sonora di Andrea Boccadoro è perfetta in ogni istante e la grafica di Nicolai Troshinsky non ha un singolo sbavo. Gli ambienti, i personaggi, i dettagli delle carte e dei tavoli da gioco, tutto è un piacere per gli occhi.