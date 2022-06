Star Wars Jedi: Survivor, Darth Maul sarà presente nel gioco per un noto leaker

Darth Maul sarà presente in Star Wars Jedi: Survivor, il nuovo capitolo della serie sviluppata da Respawn Entertainment: lo ha rivelato il noto leaker Nick Baker, dicendo tuttavia di aver sentito la cosa diverso tempo fa.

Definito più oscuro di Fallen Order dal director, Star Wars Jedi: Survivor potrebbe insomma segnare il ritorno del celebre villain de La Minaccia Fantasma, forse con un aspetto simile a quello rivelato nel film Solo: A Star Wars Story.

Baker ha specificato che l'informazione risale a oltre un anno fa e che dunque i piani del team di sviluppo potrebbero essere cambiati, ma di una cosa è certo: Jedi Survivor possiede un enorme potenziale e ha le carte in regola per imporsi come gioco dell'anno nel 2023.

Come dice nel video qui sopra, a partire dal minuto 31, la formula confezionata da Respawn Entertainment per il tie-in appare davvero solida e i combattimenti affidati all'ex Santa Monica Stig Asmussen possono migliorarla ulteriormente.

Forte del suo lavoro sulla serie God of War, Asmussen potrebbe conferire alla nuova avventura di Cal Kestis uno spessore simile in termini di gameplay, e a quel punto ci ritroveremmo di fronte un prodotto davvero straordinario.