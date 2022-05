Star Wars Jedi: Survivor sarà più "oscuro" di Fallen Order, afferma il director

Il director di Star Wars Jedi Survivor ha parlato del gioco e ha svelato che la trama sarà più "oscura" rispetto a quella del precedente titolo, Fallen Order.

A Stig Asmussen, che è stato anche director di Fallen Order oltre che del venturo Star Wars Jedi Survivor, è stato chiesto se il nuovo gioco voglia essere più "misterioso e minaccioso". La risposta è stata: "Hai indovinato. Proprio così, quello è lo scopo in termini di toni: vogliamo far sorgere al giocatore un sacco di domande, ma devono essere intrigati. Il gioco è completamente legato alla sopravvivenza. Per quello si chiama Jedi Survivor. Sono tempi oscuri e Cal e il resto della ciurma stanno facendo tutto quello che possono per rimanere in vita."

"Ciò potrebbe significare che stanno stringendo legami con persone che, in altri tempi, potrebbero essere considerate poco raccomandabili. Alcuni di questi aspetti sono rappresentati nel trailer e, ancora una volta, non voglio svelare nulla, ma c'è sicuramente un senso di... Non voglio spoilerare nulla, mi dispiace."

È chiaro che è ancora troppo presto per poter scoprire nel dettaglio come sarà gestita la trama e l'atmosfera di gioco, ma già ora il director ha voluto confermare che sarà più oscura: dovremo accontentarci di questo. Il trailer di Star Wars Jedi Survivor lo aveva ovviamente già fatto intuire.

Rimanendo in tema, vi segnaliamo che Star Wars Jedi: Survivor potrebbe includere delle novità tagliate da Fallen Order.