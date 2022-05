Offerte eBay: smartphone OPPO Find X3 Neo 5G in sconto con il codice, valido per ancora pochissimo

Le offerte eBay di oggi ci propongono uno sconto per lo smartphone OPPO Find X3 Neo 5G, nel modello da 12+256 GB. L'offerta si attiva con il codice MENO15EDAYS. Potete trovarlo a questo indirizzo, al prezzo di 339.99€.

Il coupon MENO15EDAYS è valido fino al 29 maggio 2022, quindi se vi interessa questa offerta vi conviene sbrigarvi. Ricordiamo che il codice può essere usato solo due volte per ogni account. Lo sconto è del 15%, ma non oltre i 100€ per ogni utilizzo.

Il venditore è satgroupsrl, con feedback positivo del 99.8%. Il venditore permette la restituzione gratuita, senza alcuna spesa di spedizione, entro 30 giorni. Il pagamento è possibile con PayPal, G Pay, Visa, American Express e Mastercard.

OPPO Find X3 Neo 5G monta una batteria da 4.500 mAh, con un sistema di ricarica supervooc 2.0 da 65w. Lo schermo è da 6.55 pollici AMOLED. Pesa 184 grammi. Questo modello propone 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. La fotocamera principale è da 50 MP.

Questa notizia include un link con affiliazione ad eBay che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.