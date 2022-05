Star Wars: il cosplay di Leia in costume di missbricosplay è da trilogia originale

Star Wars, proprio in questi giorni, sta mostrando al mondo in che modo ha intenzione di espandersi nel corso dei prossimi anni, soprattutto grazie a nuove serie. Nel cuore di molti, però, la trilogia originale sarà sempre il vero Guerre Stellari. In tributo ad essa, missbricosplay ci propone uno scatto del proprio cosplay di Leia in costume da schiava di Jabba.

missbricosplay ci propone una versione classica del costume di Leia, senza fronzoli od originalità particolari. Il risultato finale è quindi ottimo nella propria semplicità. La cosplayer spiega anche di non essere certa di poter partecipare alla celebrazione di Star Wars che è in corso, in quanto il COVID-19 potrebbe bloccare i suoi piani. È però eccitata all'idea di poter andare.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Leia realizzato da missbricosplay? Il personaggio di Star Wars è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?