Cuphead: The Delicious Last Course, nuovo trailer al Nintendo Direct di febbraio

Cuphead: The Delicious Last Course è tornato a mostrarsi in occasione del Nintendo Direct di febbraio 2022 con un nuovo trailer che ha mostrato qualche altro frammento di questa avventura inedita per i due protagonisti del gioco originale.

Un'altra porzione di azione alla Cuphead ti aspetta nel DLC a pagamento Cuphead - The Delicious Last Course. Questa volta, Cuphead e Mugman saranno affiancati da Ms. Chalice! Esplora una nuova Isola Calamaio e usa le nuove mosse di Ms. Chalice, come salti doppi e schivate rotanti, per sconfiggere una sfilza di nuovi boss con personalità distinte e attacchi mostruosi.

In base a quanto è possibile vedere nel breve trailer, possiamo aspettarci un'altra dose di azione in stile sparatutto run and gun caratterizzata sempre, ovviamente, dal particolare stile grafico tipo cartone animato d'epoca che ha reso famoso Cuphead.

Possiamo anche aspettarci un tasso di sfida particolarmente elevato, come da tradizione dell'originale. Come avevamo visto anche in occasione del trailer ai The Game Awards 2021, Cuphead: The Delicious Last Course ha la data di uscita fissata per il 30 giugno 2022.