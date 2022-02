Star Wars: The Force Unleashed annunciato per Nintendo Switch, con data d'uscita

Il buon vecchio Star Wars: The Force Unleashed è stato annunciato per Nintendo Switch, in una riedizione in arrivo sulla console ibrida Nintendo che si è mostrata con un trailer di presentazione e una data di uscita fissata piuttosto vicina.

Si tratta dell'action game in terza persona basato su Star Wars che era uscito nell'epoca Xbox 360 e PS3, immettendo una nuova storia originale nell'universo della celebre saga fantascientifica con un nuovo protagonista piuttosto interessante, che aveva contatti, lungo il suo percorso, anche con vari personaggi storici della serie.

Star Wars: The Force Unleashed tornerà il 20 aprile 2022, con un porting ad opera ancora di Aspyr Media, team ormai specializzato in questo genere di operazioni, in particolare per quanto riguarda Star Wars. Ricordiamo infatti che sono loro ad occuparsi del remake di Star Wars: Knights of the Old Republic, dopo aver effettuato il porting dell'originale.

Scatena la potenza della Forza in questa classica avventura di Star Wars. Nei panni dell'apprendista segreto di Darth Vader userai devastanti poteri della Forza e combo di spada laser per dare la caccia ai maestri Jedi su pianeti familiari utilizzando i pulsanti o i comandi di movimento, migliorati rispetto a quelli della versione originale per Wii. Potrai anche duellare in locale con un amico per stabilire chi è il Jedi più forte della galassia.

Star Wars: The Force Unleashed arriverà su Nintendo Switch il 20 aprile 2022. I preordini si aprono oggi nel Nintendo eShop.