Resident Evil 4 ottiene un nuovo aggiornamento gratuito, con il supporto per PS5 Pro

Capcom ha pubblicato un nuovo update per Resident Evil 4 in queste ore, con l'aggiornamento di novembre che sembra soprattutto dedicato al supporto per PS5 Pro, in modo da rendere il titolo pienamente compatibile con le nuove caratteristiche della console Sony.

Non sono stati diffusi dettagli precisi al riguardo, ma l'update 1.400 sembra essere incentrato soprattutto sulle nuove impostazioni grafiche da utilizzare su PS5 Pro, rendendo a tutti gli effetti Resident Evil 4 uno dei giochi "Enhanced" per la nuova console Sony, incrementando alcune caratteristiche tecniche come qualità grafica e performance.

D'altra parte, i test dimostrano già che risultano alcuni miglioramenti al gioco Capcom sulla console in questione, disponibile sul mercato ufficialmente da ieri, dunque anche in mancanza di note specifiche possiamo renderci facilmente conto dei cambiamenti.