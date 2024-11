Sony ha svelato quali sono stati i giochi PlayStation più venduti nell'ultimo trimestre fiscale

A margine del resoconto finanziario per il trimestre chiusosi il 30 settembre 2024, Sony ha svelato quali sono stati i suoi giochi più venduti del periodo . Si tratta di un dato rilevante, considerando che nel periodo dato la compagnia ha visto una crescita notevole degli utili d'esercizio rispetto all'anno precedente, lievitati di quasi il triplo, a fronte di ricavi superiori ma, non nelle stesse proporzioni.

Giochi che funzionano

I giochi che hanno trainato i risultati del trimestre sono stati in particolare tre. Il primo è Astro Bot, lanciato su PlayStation 5 il 6 settembre, che ha venduto 1,5 milioni di copie, come già riportato.

Pare che sia andato molto bene anche Helldivers 2 che, lanciato l'8 febbraio 2024, ha venduto in totale 12 milioni di copie tra PC e PlayStation 5. Da notare che non è stato sviluppato da uno studio interno, visto che Arrowhead Game Studios è ancora indipendente.

Infine c'è Ghost of Tsushima, che pare essere andato molto bene su PC, piattaforma su cui ha debuttato il 16 maggio. Le vendite totali del gioco, tra tutte le piattaforme, ammontano a 9,7 milioni di copie.

Nessuna menzione per il flop colossale di Concord, che evidentemente avrà inciso sui bilanci, ma potrebbe essere stato assorbito dagli altri risultati.

Sony ha parlato anche di buoni risultati per The Last of Us Part II Remastered e Horizon Forbidden West su PC, dei quali però non sono state svelate le vendite.