Ricavi e profitti in crescita per PlayStation, nonostante il calo delle vendite hardware

Come atteso, Sony ha pubblicato oggi i dati relativi al secondo trimestre dell'anno fiscale 2024 / 2025, chiusosi il 30 settembre 2024. I numeri parlano di ricavi in crescita rispetto all'anno precedente, con gli utili d'esercizio cresciuti in modo sensibile. Pare che la cura Totoki, il nuovo presidente della compagnia, stia iniziando a funzionare. Indicativo il fatto che i risultati siano migliorati, nonostante l'atteso calo di vendite hardware.