Google Pixel 9 da 256 GB è in sconto con un coupon su Amazon e arriva al prezzo minimo storico

Le promozioni di Amazon continuano e con i coupon diventano ancora più interessanti. Ad esempio, in questo momento potete trovare un Google Pixel 9 da 256 GB con un minimo sconto del 5% a cui si sommano però altri 100€ di sconto con il coupon (valido fino a esaurimento scorte, guardate l'immagine sotto per capire dove si trova). Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 999€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre, grazie al coupon. Ovviamente la promozione è valida al momento della scrittura: il numero di coupon è di norma limitato, quindi nel momento in cui vedrete questa notizia l'offerta potrebbe non essere più disponibili; fate riferimento alla pagina di Amazon per conferme. Lo smartphone è inoltre venduto e spedito da Amazon.