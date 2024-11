SEGA ha venduto Amplitude Studios, il team dietro alla serie Endless

Amplitude torna indie

La ristrutturazione ha permesso all'azienda di "creare una struttura aziendale focalizzata sui suoi punti di forza attraverso la selezione e la concentrazione". L'obiettivo ora è far tornare la divisione europea in crescita.

Humankind, uno dei giochi di Amplitude

Da questo ulteriore sforzo, è derivata una perdita straordinaria di 5,9 miliardi di yen (circa 38,6 milioni di dollari). Ricordiamo che la ristrutturazione europea è stata lacrime e sangue, per così dire, con la cancellazione di diversi giochi in sviluppo, tra i quali il costosissimo Hyenas di Creative Assembly, e con il licenziamento di moltissimi dipendenti.

SEGA aveva acquisito Amplitude Studios nel luglio 2016, nel tentativo di espandersi sul mercato PC. Tra i giochi realizzati dalla software house appena tornata indipendente, spiccano Endless Space, Endless Dungeon e il 4X Humankind. Per adesso, non si conoscono i piani di Amplitude per il futuro. Vedremo se da qui in poi rimarrà indipendente o se proverà a farsi acquistare da qualcun altro.