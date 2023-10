Hyenas è il gioco con il budget più grande di sempre per SEGA, anche Blomkamp aveva collaborato

Come probabilmente già saprete, SEGA ha da poco ufficializzato la cancellazione di Hyenas, uno sparatutto multigiocatore in sviluppo presso Creative Assembly. Si è trattato di una mossa eclatante, visto che il gioco era in sviluppo da tempo e che era prossimo al completamento dei lavori. Inoltre, è stato svelato che vi saranno dei licenziamenti presso lo studio di sviluppo. Se tutto questo non bastasse, ora emerge anche il fatto che Hyenas è stato il gioco con il budget più alto di sempre per SEGA.

Un video dello YouTuber Volound, che si occupa della serie Total War di SEGA, contiene testimonianze anonime degli sviluppatori sul progetto. Tali affermazioni sono poi confermate dalle fonti della nota testata VGC. A quanto pare, il gioco soffriva di una lunga serie di problemi, come scrive una fonte: "Cosa è andato storto? Mancanza totale di direzione, molti dei dirigenti si sono addormentati al volante, ma sembra che non perdano mai il lavoro. Un cambio di motore a metà del processo. Il tentativo di entrare in un mercato saturo, senza impegnarsi a fare qualcosa di avventuroso con il gioco".

Gli ex sviluppatori affermano inoltre che Hyenas aveva il budget più alto mai stanziato da SEGA per un gioco ed era uno dei cosiddetti "supergiochi" dell'editore. La cancellazione è quindi ancora più "pesante" per SEGA, considerando Hyenas non era solo uno dei tanti progetti dell'editore.