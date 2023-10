EA Sports FC 24 Ultimate Edition ha venduto più di 6,8 milioni di unità

La notizia arriva dal Financial Times, che ha ricevuto la conferma del dato direttamente dall'editore. Si tratta di un miglioramento del 35% rispetto a quanto fatto da FIFA 23 con l'accesso anticipato. Non ha influito sul dato il fatto che gli abbonati a EA Play, e per estensione a Xbox Game Pass Ultimate, potessero provare una versione trial del gioco per dieci ore.

Numeri altissimi

EA Sports FC 24 ha già fatto segnare degli ottimi risultati, emergendo primo nella classifica di vendita software del Regno Unito di questa settimana, che pure far riferimento al solo mercato fisico. Si tratta del gioco dal lancio migliore, dietro solo a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Considerando però che il calcistico di EA vende ormai di più in digitale che nei negozi, è probabile che sommando le copie digitali a quelle fisiche sia il lancio migliore dell'anno sul territorio.

Per saperne di più, leggete la nostra recensione di EA Sports FC 24. Per il resto, vi ricordiamo che è disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.