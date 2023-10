Twitch licenzia altri dipendenti, dopo i tagli al personale di marzo 2023

Non è chiaro per il momento quale sia l'esatto numero di persone licenziate , ma i dipendenti allontanati sono inferiori ai 400 dipendenti che hanno perso il lavoro durante i tagli di Amazon a marzo.

Twitch ha subito un'altra serie di licenziamenti, anche se non si conoscono tutti i dettagli a riguardo per il momento. La notizia proviene dall'insider Zack Bussey ed è stata poi confermata dalla testata GamesIndustry.biz. Secondo le fonti, i licenziamenti sono limitati al team Customer Experience, in quanto l'azienda ha intenzione di passare a fornitori esterni.

I licenziamenti di marzo 2023

Il logo di Twitch

I tagli di marzo di Twitch rientravano nei piani della società madre, Amazon, che mirava a diminuire il personale di 9.000 unità. "Data l'incertezza dell'economia in cui ci troviamo e l'incertezza che regna nel prossimo futuro, abbiamo scelto di snellire i nostri costi e il nostro organico", ha dichiarato all'epoca il CEO di Amazon Andy Jassy.

I nuovi licenziamenti arrivano però in un periodo negativo per l'industria videoludica. Molti editori e sviluppatori hanno annunciato licenziamenti, compresi team famosi come Naughty Dog, Ubisoft, Crystal Dynamics, Creative Assembly e non solo.