The Alters ha un periodo di uscita ufficiale su PC, PS5 e Xbox

Gli Alteri, appunto, non sono semplici cloni bensì il risultato concreto di scelte di vita differenti, e Jan dovrà farci i conti tenendo anche in considerazione le inevitabili differenze in termini di personalità e background.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima di The Alters , la storia che viene raccontata è quella di Jan Dolski, un operaio spaziale che si ritrova solo su di un pianeta lontano e decide di creare delle versioni alternative di se stesso perché gli diano una mano a tornare a casa.

Un progetto originale

L'unica possibilità del protagonista di The Alters è insomma quella di stringere un'insolita collaborazione con... se stesso, anzi molteplici versioni di se stesso, e affrontare in questo modo anche le scelte compiute in passato, prendendo decisioni cruciali per il suo futuro.

Il tempo a disposizione, tuttavia, non è molto: il pianeta su cui Jan è atterrato si sta progressivamente avvicinando al proprio sole e ciò condannerà qualsiasi forma di vita sulla sua superficie, a meno che la difficile missione di fuga non si riveli un successo.