The Alters, un survival strategico visionario dove le scelte hanno davvero delle conseguenze

Nel corso di uno dei mille appuntamenti della Gamescom di quest'anno, abbiamo potuto assistere a una lunghissima presentazione del gioco in compagnia di alcuni rappresentanti del team di sviluppo che, pad alla mano, ci hanno mostrato il titolo giocato in tempo reale, pur con i dovuti accorgimenti tipici di una demo da mostrare nel caos della fiera. Non possiamo nascondere di essere usciti dalla piccola stanza dello sviluppatore con parecchie idee confuse in testa, e soprattutto con un'impressione completamente differente dalle aspettative che ci eravamo fatti ai tempi del primissimo teaser, in cui credevamo che si trattasse di una rivisitazione interattiva dello splendido stratagemma narrativo messo in scena al cinema da Duncan Jones con Moon . L'atmosfera è comunque quella spaziale, ma in The Alters i colpi di scena saremo noi a crearli e, soprattutto, l'elemento cardine a mettere in funzione le attività del giocatore non sarà la solitudine, ma il suo esatto e schizofrenico opposto: dover gestire e interagire con molteplici varianti di Jan, il protagonista.

Esattamente nel solco tracciato da questo filone si inserisce The Alters, una proprietà intellettuale nuova di zecca sviluppata da uno dei tanti team interni di 11 bit studios , talentuosa software house polacca che negli anni ci ha regalato degli incredibili gioielli come This War of Mine e Frostpunk (magari non ve ne siete accorti ma è freschissimo il nostro articolo sul seguito, Frostpunk 2 ).

Un gameplay originale e stratificato

La gestione della base ricorda molto Fallout Shelters per inquadratura, ma è enormemente più complessa e stratificata

Potrebbe risultare davvero difficile identificare con assoluta precisione il genere di appartenenza di The Alters; in realtà come è già capitato in passato con i titoli più imponenti di 11 bit studios che facevano dell'ibridazione la propria cifra stilistica. In parte survival con un enorme focus sull'esplorazione di un mondo impervio e pericoloso, in parte strategico gestionale con meccanismi da base building e in parte avventura con lunghi dialoghi dove saremo costretti a scegliere con molta attenzione quali risposte dare ai nostri interlocutori. Tutto chiaro? Probabilmente starete scuotendo la testa e considerate che questo è soltanto un antipasto di quelle che saranno le meccaniche finali, visto e considerato che nel titolo sono presenti anche diversi spunti da life simulator in stile The Sims e sullo sfondo c'è persino un limite temporale che ci costringerà a prendere le nostre decisioni ben consci che una calamità inevitabile potrebbe causare il game over anticipato.

In questi tre giochi in uno (e vogliamo essere riduttivi), quello che dovremo in concreto fare sarà affrontare una componente esplorativa con visuale in terza persona dove, nei panni di uno Jan, dovremo andare in giro per il pianeta alla ricerca di risorse utili a far progredire la base e, in ultimo, consentire il suo spostamento in aree più riparate del pianeta così da ritardare il più possibile l'azione della radiazione solare e, magari, costruire un nuovo razzo capace di farci lasciare l'orbita del globo. Da quanto ci è stato detto, tra l'altro, il pianeta offrirà una vastità di biomi, ognuno con la sua unicità, i suoi pericoli e le sue risorse da raccogliere. Dal deserto irradiato alle foreste rigogliose, ogni luogo dovrebbe essere fortemente caratterizzato anche sul fronte estetico e artistico e non sono da escludere, a parere di chi scrive, persino minacce viventi e non solo ambientali.

La base è una sorta di ruota gigante e può spostarsi sulla superficie del pianeta per sfuggire alle radiazioni solari

Allo stesso tempo però dovremo anche organizzare questa base con una visuale laterale e una dinamica che per meccaniche potrebbe ricordare un gestionale vecchio stile, ma che per prospettiva rimanda a un più recente Fallout Shelter. Sfruttando proprio le risorse recuperate nella fase esplorativa, potremo infatti costruire nuove stanze che serviranno a tenere a bada le necessità fisiche e psicologiche degli alters e, allo stesso tempo, consentiranno ad essi di svolgere le professioni in cui sono competenti per creare nuovi strumenti, attrezzi e gadget che, a loro volta, serviranno a permettere un'esplorazione verso le zone più recondite del pianeta e quindi la raccolta di ulteriori risorse via via più rare. Non ultimo, far progredire il nostro rifugio improvvisato ci permetterà di creare nuovi alters e anche di ingrandire e rendere più sicura la base stessa, generando ulteriore dinamismo nel loop di gameplay.