Ubisoft: 5 ex-dirigenti sono ora stati arrestati dopo le accuse di molestie sessuali

Alla richiesta di un commento da parte di IGN USA, Ubisoft ha risposto che: "Ubisoft non è a conoscenza di quanto è stato condiviso e quindi non può commentare".

Il caso è gestito dall' ufficio del pubblico ministero del distretto parigino di Bobigny, dopo che il sindacato Solidaires Informatique e due vittime hanno sporto simultaneamente denuncia per conto proprio. La polizia giudiziaria ha poi raccolto le testimonianze di circa 50 dipendenti ed ex dipendenti. L'avvocato della querelante, Maude Beckers, ha dichiarato a Libération che l'indagine "rivela una violenza sessuale sistemica".

Come riportato dalla testata francese Libération , tradotta in inglese da GI.biz, l'ex direttore creativo Serge Hascoët e l'ex vicepresidente dei servizi editoriali e creativi Tommy François sono tra le persone poste sotto custodia della polizia. Entrambi hanno lasciato Ubisoft nell'estate del 2020 dopo le accuse.

Cinque ex dirigenti di Ubisoft sono stati arrestati in seguito a un'indagine durata un anno legata alle molestie e alle aggressioni sessuali avvenute all'interno dell'azienda.

Un riassunto sugli avvenimenti di Ubisoft

Nel 2020 sono emerse accuse contro diversi dipartimenti e studi di Ubisoft. Il direttore di Assassin's Creed Valhalla Ashraf Ismail è stato licenziato dalla società, mentre Hascoët, François e la responsabile globale delle risorse umane Cécile Cornet si sono dimessi.

Ubisoft si è impegnata a fare grandi cambiamenti in seguito alle accuse. "Sono determinato ad apportare profondi cambiamenti per migliorare e rafforzare la nostra cultura aziendale", ha dichiarato all'epoca il cofondatore e CEO di Ubisoft Yves Guillemot.

"Abbiamo già agito con rapidità e fermezza, annunciando e introducendo iniziative su larga scala volte a trasformare la nostra organizzazione. Il nostro obiettivo principale è garantire a tutti i dipendenti Ubisoft un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo".

Un rapporto emerso un anno dopo, tuttavia, ha visto i dipendenti di Ubisoft affermare che "nulla è cambiato". Guillemot ha dichiarato che Ubisoft ha rafforzato le sue politiche contro le molestie e la non discriminazione e ha creato nuovi processi di gestione delle risorse umane, oltre ad altri cambiamenti, ma si è impegnato nuovamente ad apportare ulteriori miglioramenti.

"Il management, me compreso, ha la responsabilità di agire come modello e di essere esemplare per i nostri team", ha dichiarato Guillemot all'epoca. "Voglio sottolineare il mio impegno personale nel continuare a migliorare la nostra cultura del lavoro e creare un cambiamento reale, duraturo e positivo in Ubisoft".