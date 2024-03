SEGA ha venduto Relic e ha tagliato 240 posti di lavoro nel Regno Unito

La maggior parte dei 240 posti di lavoro tagliati riguardano Creative Assembly e SEGA Europe. Una minima parte ha colpito SEGA HARDlight. Altri studi inglesi di SEGA, Two Point Studios e Sports Interactive, non sono stati menzionati, quindi riteniamo che siano stati esclusi dalla tornata di licenziamenti. Creative Assembly aveva già subito dei licenziamenti in seguito alla cancellazione dello sparatutto live service Hyenas , arrivata praticamente alla fine del progetto.

Una situazione difficile

Altri licenziamenti in Creative Assembly

Jurgen Post, il capo di SEGA Europe, ha dichiarato che la compagnia sta lavorando a stretto contatto con Relic per gestire la transizione. Ha anche chiesto scusa per lo stress causato da questa notizia, soprattutto per chi sarà licenziato.

"Sono state delle decisioni incredibilmente difficile da prendere, seguite a profonde riflessioni e discussioni con i capi dei team", ha spiegato Post, che poi ha aggiunto: "I cambiamenti sono necessari per assicurare un futuro ai nostri affari nei videogiochi e per assicurarci una buona posizione per lanciare le esperienze migliori possibii per i nostri giocatori, da qui in avanti."

Post ha anche chiesto scusa a quelli che apprenderanno la notizia dai social media e dalla trade press, che ha appreso la notizia in anticipo per l'obbligo legale di SEGA di comunicare le novità prima alla borsa di Tokyo, dove è quotata.