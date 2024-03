Diablo 4, un video confronto su PC con e senza ray tracing e DLSS 3

Diablo 4 è protagonista di un video confronto che mostra come si comporta il titolo Blizzard su PC con e senza ray tracing e DLSS 3. Ebbene, a quanto pare la pur sofisticata tecnologia non introduce in questo caso sostanziali miglioramenti grafici.

Complice forse il tipo di visuale e la presenza di effetti che andavano già in qualche modo a "imitare" la tecnologia RTX, peraltro con ottimi risultati, l'aggiunta del ray tracing in Diablo 4 si pone al momento come qualcosa di poco incisivo.

A cambiare sono più che altro le prestazioni, com'era lecito attendersi: l'attivazione del ray tracing va ad appesantire non poco la grafica del gioco, che a seconda della GPU scende ben al di sotto dei 60 fps. Per fortuna viene in aiuto il DLSS 3 con la sua Frame Generation, in grado di moltiplicare i fotogrammi come per magia.