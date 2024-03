Borderlands 4 confermato con l'acquisizione di Gearbox

Borderlands 4, o come si chiamerà, è in sviluppo, come confermato dal comunicato ufficiale con cui è stata annunciata l'acquisizione di Gearbox Interactive da parte di Take-Two. Del resto la realizzazione del gioco era data per scontata dai più, visto il successo dei capitoli precedenti. Inoltre Randy Pitchford, il capo di Gearbox, lo aveva praticamente svelato qualche tempo fa.

A confermare lo sviluppo del nuovo Borderlands è stato in realtà David Ismailer, presidente di 2K, che nel messaggio con cui ha dato il benvuto a Gearbox nella famiglia di studi di Take-Two, di cui 2K è un'etichetta sussidiaria, ha scritto. "Siamo felici di dare il benvenuto a Randy Pitchford e alla sua squadra di appassionati sviluppatori pieni di talento in 2K: non vediamo l'ora di pubblicare i loro numerosi progetti futuri da colleghi. Siamo stati entusiasti di collaborare con Gearbox a ogni singolo episodio della serie Borderlands e siamo emozionati di essere coinvolti ora, con il prossimo capitolo della serie in sviluppo."