Borderlands 4: il CEO di Gearbox potrebbe aver appena confermato che è in arrivo

In un'intervista rilasciata a IGN USA per parlare del film di Borderlands, il fondatore di Gearbox, Randy Pitchford, ha fatto un importante accenno a un nuovo progetto che considera il miglior gioco di Gearbox fino ad oggi: potrebbe trattarsi di Borderlands 4, in base a quanto scritto da IGN USA stessa nell'articolo.

Ovviamente Pitchford si è assicurato di non precisare mai il titolo del gioco ma, per contestualizzare, IGN USA gli aveva appena chiesto quale sia il suo gioco preferito della serie Borderlands.

Pitchford con una copia di Godfall

"Guarda, non abbiamo ancora annunciato nulla", ha detto Pitchford. "È chiaro che stiamo lavorando a qualcosa. E io so a cosa stiamo lavorando, e porca miseria... È la cosa più bella che abbiamo mai fatto. E non vedo l'ora, ma non è ancora il momento. Non è ancora il momento. Ci sarà un momento".

Va detto che Pitchford è un tipo enfatico e tende a caricare gli animi dei giocatori con dichiarazioni molto forti, quindi dovremo vedere cosa effettivamente sia in sviluppo.