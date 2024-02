Borderlands 4: una nuova teoria prevede l'annuncio del gioco

Borderlands 3 è stato pubblicato quasi cinque anni fa e i giocatori di tutto il mondo si stanno domandando quando arriverà il momento di un nuovo capitolo. Secondo una nuova teoria, l'annuncio di Borderlands 4 potrebbe essere in arrivo tra non troppo tempo. Paul Tassi di Forbes ha infatti notato che l'account Twitter di Borderlands ha pubblicato un video che fa da riassunto agli eventi del primo capitolo della serie. Una scelta un po' strana, fino a quando non ci si rende conto di una cosa.

Borderlands 4, realtà o no?

Quanto indicato è ovviamente una speculazione di un giornalista e potrebbe non essere corretta. Inoltre, ricordiamo che Borderlands 4 non è stato ufficialmente confermato per il momento, ma sappiamo che è in sviluppo grazie a leak e informazioni emerse su LinkedIn.

Considerando il successo della saga e dei suoi spin-off, non è inoltre difficile immaginare che Gearbox voglia proseguire con Borderlands, magari cercando anche una sinergia con il film in arrivo.