Grazie a questo tool di NVIDIA è possibile trasformare i vecchi titoli in HDR in tempo reale

NVIDIA sta terminando i lavori ad un nuovo tool chiamato RTX TrueHDR in grado di trasformare in HDR i vecchi giochi in SDR, il tutto in tempo reale grazie all'IA.

Gli ultimi driver di NVIDIA per le schede video GeForce RTX, i 551.23, hanno reso disponibile una tecnologia che permette grazie all'uso dell'AI di trasformare i vecchi video SDR in ben più definiti e gradevoli video HDR.

RTX Video HDR, questo il nome, si occupa di lavorare in congiunzione con la tecnologia RTX Super Resolution per creare un pacchetto tecnologico in grado di fare upscaling dei vecchi video e applicare persino l'HDR.

Le differenze in questo caso sono più marcate via via che la qualità della sorgente video cala e applicando le due soluzioni su filmati molto bui e di scarsa qualità il risultato è decisamente valido.

NVIDIA sta puntando moltissimo sull'intelligenza artificiale ed è in prima linea per spingerne lo sviluppo e goderne dei frutti, ben conscia che un vantaggio tecnologico di questa portata è un piatto troppo ricco da lasciar perdere.

Pare che la possibilità di applicare l'HDR sui video non sia però l'unico punto su cui NVIDIA è al lavoro, dato che questa tecnologia potrebbe arrivare molto presto anche per i videogame...

Resa grafica migliorata Il cambio di passo tra SDR e HDR è ben marcato Un modder ha infatti scovato un profilo nascosto all'interno dei driver che permette proprio di applicare lo stesso miglioramento anche ai videogiochi.

Se questo non bastasse chi ha avuto modo di provare questa mod, che ricordiamo essere ovviamente a uno stato embrionale e comunque non disponibile ufficialmente da NVIDIA, ha avuto successo nell'applicare l'HDR addirittura su vecchi titoli DirectX9 e parzialmente anche su titoli OpenGL/Vulkan.

Sempre secondo i primi test pare che nonostante lo stato ancora in lavorazione di questa mod il risultato sia ben superiore alla funzione AutoHDR di Windows 11, funzione invece già disponibile e "rodata".

Il 2024 segnerà tra l'altro arrivo sul mercato di parecchi monitor HDR e la possibilità di poter implementare una qualche funzione che dia questo supporto anche ai vecchi titoli è a nostro dire una notizia estremamente positiva.