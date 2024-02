Final Fantasy 7 Rebirth: Nomura è preoccupato per come reagirete al finale

Final Fantasy 7 Rebirth arriverà il 29 febbraio e potremo scoprire quali novità narrative porta questo remake. Il precedente gioco ha già deviato dall'originale sotto più punti di vista e pare proprio che anche Rebirth non sarà da meno. Nomura, creative director, ha affermato di essere nervoso per la reazione dei fan.

L'informazione proviene dalla testata giapponese Automaton ed è stata tradotta in inglese dall'utente aitaikimochi. Potete vedere il tweet qui sotto.

Ecco la traduzione: "Nomura: Quando avete giocato a FF7 Remake, probabilmente vi siete posti un piccolo dubbio: "La maggior parte delle scene sono in linea con l'originale, giusto...?". Così ho voluto aggiungere un finale che sorprendesse il pubblico."

"Per quanto riguarda FF7 Rebirth, non so davvero come reagirà il pubblico. [...] Quello che posso dire è che il finale avrà sicuramente un impatto piuttosto... diverso rispetto al Remake."

"Questa volta sono molto più nervoso riguardo al modo in cui tutti reagiranno a questo finale. Tuttavia, prima di addentrarci nel territorio degli spoiler, vi invito a giocare il gioco per scoprirlo da soli! (ride)".

Square Enix aveva già affermato che il finale sarebbe stato "ambiguo".