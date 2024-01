Final Fantasy 7 Rebirth avrà un finale 'ambiguo', dice Square Enix

Questo porterà ad evoluzioni imprevedibili della storia, come d'altra parte abbiamo visto anche nel corso di Final Fantasy 7 Remake , che si è presentato come un titolo sostanzialmente diverso dall'originale.

Come spiegato anche in precedenza, l'idea degli autori era creare sostanzialmente un gioco nuovo , nonostante il recupero di personaggi, storia e elementi dall'originale, in modo da stupire anche coloro che conoscono bene la trama del classico.

Nuovi elementi e altre cose sorprendenti

Tra i nuovi elementi distintivi sembra esserci anche un finale diverso, considerato "ambiguo" dagli autori, anche se non ci sono ulteriori dettagli al riguardo, dunque la questione rimane decisamente vaga per ora.

Trattandosi a tutti gli effetti di un episodio intermedio, in effetti, non si può nemmeno parlare di un vero e proprio finale per Final Fantasy 7 Rebirth, che dovrà poi essere completato da un altro capitolo per concludere l'operazione di remake.

Anche la conclusione di Final Fantasy 7 Remake presentava diverse sorprese anche per gli esperti dell'originale, dunque è facile aspettarsi che gli sviluppatori abbiano in serbo delle sorprese anche per questo capitolo. Nella medesima intervista è emerso anche che un remake di Final Fantasy 6 richiederebbe il doppio del tempo di FF7.