Final Fantasy 6, un remake richiederebbe il doppio del tempo di FF7

Un eventuale remake di Final Fantasy 6 richiederebbe il doppio del tempo di FF7: lo ha dichiarato il producer Yoshinori Kitase nel corso di una lunga intervista che ha coinvolto anche il director di Rebirth, Naoki Hamaguchi.

Secondo Kitase, arrivare alla realizzazione di Final Fantasy VII Remake e Final Fantasy VII Rebirth ha richiesto circa dieci anni, e sospetta dunque che un rifacimento di Final Fantasy VI potrebbe raddoppiare tale tempistica per via del mondo più ampio e per i tanti personaggi presenti.

Il producer giapponese ha sottolineato che ci sono tante persone in Square Enix che muoiono dalla voglia di lavorare a un progetto simile, ma per il momento non può rispondere affermativamente in merito alla possibilità che un remake di Final Fantasy VI venga effettivamente sviluppato.