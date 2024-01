Pokémon Scarlatto e Violetto: svelato il Raid Teracristal di febbraio, ci sarà uno starter di Sinnoh

Proseguono i raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto, con il prossimo evento che è stato annunciato in queste ore da The Pokémon Company e vedrà come protagonista Empoleon, il pinguino imperatore ed evoluzione finale di Piplup, lo started di tipo acqua dei giochi di quarta generazione.

Il nuovo Raid sarà disponibile da venerdì 2 a domenica 4 febbraio 2024, con l'evento che inoltre verrà ripetuto tra il 9 e l'11 febbraio, nel caso non riusciste a prendervi parte.

Empoleon apparirà come da tradizione nei raid di livello 7 e avrà un Emblema della Forza Assoluta. Sarà inoltre dotato del teratipo fisso Ghiaccio. Potrete catturare un solo esemplare durante l'evento per file di gioco, ma in compenso potrete ripetere questo scontro tutte le volte che vorrete per dare una mano agli altri giocatori e ottenere le altre ricompense per il completamento.