Final Fantasy 7 Rebirth e Like a Dragon sono i giochi più attesi dai lettori di Famitsu

Come ogni settimana è arrivata la classifica dei giochi più attesi dai lettori della rivista Famitsu , offrendoci come al solito uno spaccato di quelli che sono i gusti dei giocatori giapponesi , spesso abbastanza differenti da quelli degli occidentali.

Le prime posizioni sono tutte per PS5

Come possiamo vedere la classifica è composta praticamente solo da giochi prodotti in Giappone, con le prime 5 posizioni dominate da titoli in versione PS5. È interessante notare che il quarto e quinto posto sono occupati da Pragmata e Monster Hunter Wilds. Il primo è scomparso dai radar dopo l'ultimo rinvio, mentre il secondo dista almeno un anno dalla pubblicazione, ma evidentemente il richiamo della caccia è davvero troppo forte, come dimostra anche il ritorno di fiamma di Monster Hunter World.

Per il resto la classifica mostra un certo equilibrio tra giochi in arrivo su piattaforme PlayStation e Nintendo Switch, come ad esempio il remake di Paper Mario: Il Portale Millenario, Princess Peach: Showtime e Luigi's Mansion 2 HD.