Apple Watch Series 9 GPS + Cellular da 45mm in sconto per la prima volta su Amazon

Apple Watch Series 9, le caratteristiche

L'Apple Watch Series 9 in offerta è da 45 mm e nel modello GPS + Cellular, ovvero permette di mandare messaggi, telefonare e ascoltare musica in streaming anche se non sia con sé l'iPhone. Dispone poi di tante funzioni per la salute, come ECG, livello di ossigeno nel sangue, analisi del sonno e non solo. Non mancano le app per il fitness, come "Allenamento" che aiuta ad analizzare le prestazioni in tantissimi sport. Con l'acquisto si ottengono anche 3 mesi gratis di Apple Fitness+.

Ovviamente, l'Apple Watch Series 9 è pensato per integrarsi nell'ecosistema Apple facilmente. Si può usare per automaticamente il Mac, ritrovare il proprio iPhone e pagare con Apple Pay. Si può personalizzare l'estetica con diversi tipi di cinturini e quadranti, così da cambiare stile a seconda dell'occasione.