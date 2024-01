Concord, il gameplay verrà mostrato allo State of Play secondo un noto leaker

Concord, il misterioso titolo sviluppato da Firewalk Studios per PC e PS5, verrà mostrato per la prima volta con del gameplay durante l'imminente State of Play: a suggerirlo è il noto leaker billbil-kun.

Annunciato con un teaser trailer nel maggio dello scorso anno, Concord è uno sparatutto multiplayer di cui però non si sa ancora praticamente nulla. Immaginiamo dunque che una presentazione nel corso dello State of Play potrà finalmente far luce su questo progetto.

Secondo billbil-kun, gli sviluppatori di Concord non solo mostreranno il gioco in azione, supponiamo con una serie di sequenze in-game, ma forniranno anche i primi dettagli su alcuni dei suoi personaggi, se non tutti.

Per quanto concerne invece le tempistiche, il nuovo trailer dovrebbe debuttare questa settimana e le possibilità che trovi spazio all'interno dello State of Play sono dunque davvero concrete.