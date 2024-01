SPYxANYA: Operation Memories, il primo gioco di SPYxFAMILY per console ha una data

SPYxANYA: Operation Memories è il primo gioco per console (e PC) di SPYxFAMILY, e Bandai Namco ha pubblicato un trailer per annunciare la data di uscita su PS5, PS4 e Nintendo Switch: il 28 giugno. La versione PC approderà su Steam più avanti.

Tratto dal popolarissimo manga di Tatsuya Endo, che ha totalizzato finora vendite per oltre 34 milioni di copie in tutto il mondo, diventando anche un anime di successo, SPYxANYA: Operation Memories sembra adottare un approccio spiccatamente casual.

In questa avventura dovremo infatti vestire i panni della piccola Anya, una ragazzina dotata di poteri psichici, e creare per conto dell'Eden College il più incredibile diario fotografico mai realizzato in quella scuola.