Dragon Ball Daima: un nuovo trailer della serie anime con Goku bambino

Nel filmato vediamo Goku pieno di entusiasmo in vista della prossima avventura su un nuovo pianeta. Qui incontrerà con alcuni alieni dai modi bruchi e che non vedono l'ora di menare le mani, che evidentemente non sanno di aver di fronte uno dei guerrieri più forti dell'universo, seppur in versione ridotta.

Dragon Ball Daima è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer che mette in risalto Goku trasformato in bambino e alcuni dei nemici che affronterà in questa nuova avventura.

Dragon Ball Daima arriva in autunno

Annunciata lo scorso ottobre, Dragon Ball Daima è una nuova serie anime che racconterà una storia originale e inedita, con Akira Toriyama che si occuperà dei disegni e in generale avrà un ruolo di maggiore importanza all'interno della produzione.

A causa di una cospirazione, Goku e i suoi amici sono tornati bambini e per sistemare le cose si avventureranno in un nuovo mondo. La serie intende omaggiare le prime storie di Dragon Ball in occasione del 40esimo anniversario dell'opera e in tal senso non stupisce vedere Goku finalmente tornare a utilizzare il suo bastone Nyoi per combattere.

La messa in onda è in Giappone è in programma per l'autunno del 2024, con la speranza di non dover attendere a lungo per il debutto nei nostri lidi.

Non è l'unica novità arrivata in queste ore per la serie di Akira Toriyama. Infatti, è stato presentato anche un nuovo trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero e annunciato un nuovo DLC di Dragon Ball Z: Kakarot.