La nuova APU AMD Ryzen 7 8700G sorprende ancora nei benchmark trapelati online

Mancano ormai pochissimi giorni all'effettivo lancio delle tanto chiacchierate APU AMD serie 8000G ; solo pochi giorni fa abbiamo avuto modo di scoprire quanto queste siano performanti nei primi test che abbiamo potuto vedere e il gap rispetto alla precedente generazione è davvero impressionante. Il mondo APU AMD era infatti a "secco" di update per la parte desktop da ormai 2 anni e non deve stupire che il salto prestazionale sia così importante, anche se è sempre molto sfizioso riuscire a vedere numeri così diversi da una generazione all'altra. Ma se le nuove APU hanno avuto gioco facile nel mostrare i muscoli nei confronti della precedente generazione, il discorso cambia se il confronto lo si va a fare contro uno dei processori più potenti e amati di questa generazione, come il Ryzen 7 7800X3D . Tuttavia, pare proprio che questo dettaglio non abbia spaventato la nuova APU, che ha decisamente risposto per le rime...

Testa a testa

Il Ryzen 7 8700G a confronto diretto con il fratello maggiore, il Ryzen 7 7800X3D: davvero un testa a testa, quanto meno su CPU-Z

Il noto leaker @momomo_us è riuscito a trovare tramite il database di CPU-Z proprio un benchmark svolto sulla nuova APU Ryzen 7 8700G e fatte tutte le dovute premesse, il risultato che ne viene fuori è davvero degno di attenzione.

Va ricordato, per onore di cronaca, che CPU-Z non è certamente il benchmark più stressante a cui ci si possa rivolgere, ma è comunque in grado di darci informazioni preliminari e preziose su quanto ci potremmo aspettare dalle nuove APU di AMD, se non altro nella parte 2D.

La nuova APU, nonostante sconti un'importante riduzione di TDP che cala a 65 W rispetto ai 120 W del 7800X3D si dimostra in grado di tener testa sia nei benchmark single core che multicore, con delle differenze risibili.

I due benchmark mettono sul piatto alcune piccole differenze che non aiutano a fare un raffronto preciso e questo lascia il margine ad un certo grado di imprecisione che dobbiamo considerare: un confronto certamente più adeguato si sarebbe dovuto svolgere sulla stessa piattaforma, sia lato hardware che software.

Al netto di tutte queste considerazioni, non possiamo perdere di vista un dettaglio fondamentale: la nuova APU Ryzen 7 8700G offre davvero performance ragguardevoli e se sarà in grado di confermarsi valida sulla parte 3D - in congiunzione con la GPU 780M - come in quella 2D sarà una graditissima aggiunta al portafoglio di prodotti AMD.