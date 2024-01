Tekken 8 e Like a Dragon: Infinite Weatlh conquistano la classifica del Regno Unito

Ottimo debutto per Tekken 8 e Like a Dragon: Infinite Wealth nel Regno Unito , con i due titoli giapponesi che hanno conquistato rispettivamente il primo e il secondo posto della classifica dei giochi più venduti in formato fisico, vediamo la top 20 completa:

Tekken 8 batte Street Fighter 6, almeno in UK

Dalle informazioni condivise in precedenza da Christopher Dring di GamesIndustry apprendiamo che Tekken 8 non solo si è piazzato al primo posto della classifica retail inglese al lancio, ma che ha anche doppiato i numeri di lancio di Street Fighter 6 dello scorso anno, seppur quest'ultimi non erano stati particolarmente elevati.

In generale l'ingresso del picchiaduro e di Like a Dragon: Infinite Wealth, hanno portato dei netti cambi al vertice, con EA Sports FC 24 che dopo tanto tempo non è tra i primi tre, mentre le vendite di Hogwarts Legacy hanno subito un rallentamento.

Prince of Persia: The Lost Crown ha perso ben 6 posizioni, mentre The Last of Us Parte 2 Remastered esce dalla top 10 dopo una sola settimana. Nel caso del titolo di Naughty Dog va detto che un calo simile è comprensibile, considerando che parliamo di una riedizione e che in molti probabilmente hanno approfittato dell'upgrade da PS4 dal costo di 10 euro per giocarlo.